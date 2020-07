Orbán fa licenziare il direttore dell’ultimo sito indipendente: si dimettono gli ultimi 70 giornalisti “liberi” in Ungheria (Di domenica 26 luglio 2020) «La nostra storia ora è finita». Sono le parole di Szabolcs Dull, il direttore del sito di notizie ungherese Index, licenziato due giorni fa senza chiare spiegazioni. Mentre gli oppositori del premier Viktor Orbán hanno definito le motivazioni «politiche», metà dello staff del quotidiano, circa 70 dipendenti, hanno dato le dimissioni in protesta – e solidarietà – con il direttore. «Per anni abbiamo enfatizzato che per continuare a lavorare ci sarebbero dovuti essere due requisiti: nessuna interferenza nei contenuti di Index o nella composizione del suo staff», ha scritto in una nota la redazione. «Il licenziamento di Dull viola l’ultimo di questi. Le sue dimissioni sono un chiaro segnale di ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Orbán licenziare La scure di Orbán: licenziato direttore di un sito indipendente, e la redazione si dimette la Repubblica