Mihajlovic: “In caso di vittoria il Lecce non avrebbe rubato nulla” (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la vittoria sul Lecce, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Il primo tempo doveva finire cinque a zero. Ci siamo seduti, pensando di gestirla, poi abbiamo preso gol e rischiato di perderla. Non sappiamo gestire, dobbiamo essere più furbi. Alla fine abbiamo giocato con Krejci infortunato e con un contropiede abbiamo vinto. Abbiamo avuto il merito di crederci ancora fino alla fine”. Sinisa ha aggiunto. “In caso di vittoria il Lecce non avrebbe rubato nulla. Ci manca qualcosa, dispiace prendere gol così ma i ragazzi stanno dando il massimo. Il calcio è così, si vede quando devi subire gol e non è la prima volta che lo prevedo: loro hanno ... Leggi su ilnapolista

