Lotta salvezza: Torino, Genoa e Lecce, tutte le combinazioni per non retrocedere (Di domenica 26 luglio 2020) Torino, Genoa e Lecce. Sono tre le squadre in Lotta per non retrocedere nelle ultime giornate del campionato di Serie A 2019-20. Sono i ragazzi di Liverani a rischiare la retrocessione in Serie B in virtù del diciottesimo posto e del netto ritardo rispetto alle proprie rivali che richiederà ai pugliesi una doppia vittoria tra Udinese e Parma. Manca un punto per la matematica salvezza per il Torino negli impegni tra Spal, Roma e Bologna mentre al Genoa basteranno due punti tra Sassuolo e Verona. Ecco la situazione in classifica. Torino (1 punto per la matematica salvezza) 38 punti Spal-Torino Torino-Roma Bologna-Torino Genoa (2 punti per la ... Leggi su sportface

