Le due Sardine che contestano Salvini identificate per un cartello (Di domenica 26 luglio 2020) Il Corriere di Bologna racconta che ieri, durante la visita di Matteo Salvini a Bologna per l’inaugurazione di una sede della Lega, due Sardine sono state identificate dalla Digos: Quando al momento hanno tirato fuori un cartello,«Caro Matteo, la propaganda non è un lavoro», sono state allontanate in fretta prima dello scatto e identificate dalle forze dell’ordine, che le hanno lasciate dopo qualche minuto libere di allontanarsi verso piazza Maggiore. «Ci aspettavamo una reazione di qualche tipo, invece Salvini ha riso e ci ha mandato via», raccontano Alice e Zaira, meno di vent’anni entrambe, fresche di diploma all’Archimede di San Giovanni in Persiceto. «Ci hanno identificate e non ci hanno restituito il ... Leggi su nextquotidiano

In campo ci sono due big: il segretario regionale Alessandro ... Poi la truppa di giovani e agguerriti candidati: la “sardina” Pietro Bean, 27 anni, praticante avvocato, che trova il sostegno ...

Siamo sardine. Ce ne intendiamo di mare ... dell’Apulia Film Commission, dei numeri a due cifre sull’incoming turistico. Poi Michele Emiliano e gli anni dei risultati da confermare, far crescere, ...

