Lavoro: 6 mesi di sgravi fiscali per i neoassunti. 3-4 mesi per chi rientra dalla cig (Di domenica 26 luglio 2020) Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla cig. È questo, secondo quanto apprende l'ANSA, lo schema di incentivi al Lavoro da inserire nel decreto di agosto. Le simulazioni sono in corso e, per decidere la formulazione finale, si starebbe aspettando anche l'effettivo tiraggio di alcune delle misure già in vigore Leggi su firenzepost

