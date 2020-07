La telecamera che ci portiamo dentro riduce l’amore a un prodotto d’intrattenimento (Di domenica 26 luglio 2020) Scegliamo, facciamo, mostriamo molte cose pensando a come verrebbero in foto, a quanto sarebbero condivisibili su Twitter, attraenti su Instagram, esaltanti su Tik Tok. E’ diventato un automatismo, un’abitudine, un’ossessione controllata. Ci formiamo compiacendo i social network, in simbiosi perfett Leggi su ilfoglio

yoonspectrum : @M00NCHIILDS Yoongi durante un photoshoot in cui ha i capelli platino e delle stelline luminose in faccia che salut… - yoonspectrum : @M00NCHIILDS C'era solo scritto yoongi e c'era un video di Yoongi sdraiato che salutava la telecamera ma il fatto è… - thirIbae : jade che guarda nella telecamera letteralmente così ?????? - Ale_Landolina : fa parete della famiglia bologna è uno dei figli di rita figlio di un altro padre non si chiama bologna ma caruso e… - ginger_jeany : @Agenzia_Ansa Si certo avanti la telecamera cosa si pensa che dica la verità... -

Ultime Notizie dalla rete : telecamera che La telecamera che ci portiamo dentro riduce l’amore a un prodotto d’intrattenimento Il Foglio Installate 6 nuove telecamere nel centro storico del paese

Aumenta il presidio in un quartiere a volte teatro di episodi di maleducazione. Bini: «L’obiettivo è che fungano da deterrente per comportamenti scorretti» CASTELNOVO MONTI. Nei giorni scorsi ...

Coronavirus, Boris Johnson a sorpresa: "Pericolo sempre vivo, 'no vax' sono matti"

La pandemia non deve paralizzare il mondo, ma è un’ombra destinata a durare e i vaccini sono - o potranno essere - l’arma cruciale per affrontarla. Parola di Boris Johnson, che liquida come «matti» o ...

Aumenta il presidio in un quartiere a volte teatro di episodi di maleducazione. Bini: «L’obiettivo è che fungano da deterrente per comportamenti scorretti» CASTELNOVO MONTI. Nei giorni scorsi ...La pandemia non deve paralizzare il mondo, ma è un’ombra destinata a durare e i vaccini sono - o potranno essere - l’arma cruciale per affrontarla. Parola di Boris Johnson, che liquida come «matti» o ...