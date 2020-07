Koulibaly: “Valgo 100 milioni? I dirigenti fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi” (Di domenica 26 luglio 2020) Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “Quando sono arrivato qua avevo un po’ di paura, ma dopo due settimane mi ero già ambientato e mi sentivo a casa, anche lui avrà questo sentimento. Qua a Napoli sono tutti bravi, mi stanno tutti vicino e mi chiamano sempre. La verità è che Napoli è una bellissima città con una grande tifoseria. Qui sono tutti appassionati di calcio, non accade da nessun’altra parte” La partita di Barcellona “È il nostro obiettivo, dobbiamo gestire bene gli impegni precedenti”. Messi? “E’ un confronto che ho anche sognato, però in campo saremo 11 contro 11” Vali 100 milioni? “sono i ... Leggi su ilnapolista

DilectisG : RT @napolista: #Koulibaly: “Valgo 100 milioni? I dirigenti fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi” Il difensore del Napoli a Sky: “L… - napolista : #Koulibaly: “Valgo 100 milioni? I dirigenti fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi” Il difensore del Napoli… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Koulibaly: “#Osimhen sapeva già tutto di #Napoli, se valgo 100 milioni? Non ci penso” Le parole del difensore azzurro… - BombeDiVlad : ?? #Koulibaly: “#Osimhen sapeva già tutto di #Napoli, se valgo 100 milioni? Non ci penso” Le parole del difensore a… - infoitsport : Koulibaly: 'Valgo 100 milioni? Non ci penso. Faccio quello che posso per aiutare il Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly “Valgo