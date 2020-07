Juventus-Sampdoria, infortunio all’adduttore per Dybala: a rischio la Champions (Di domenica 26 luglio 2020) Tegola per Maurizio Sarri. Nel primo tempo di Juventus-Sampdoria, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Paulo Dybala accusa un problema fisico all’adduttore e chiede il cambio. Il fantasista bianconero dopo aver fatto un velo per Rabiot ha sentito una fitta ed è stato sostituito da Higuain. La testa va subito al match con il Lione in Champions League, a questo punto a forte rischio. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - Corriere : Juve-Samp: si fanno male Danilo e Dybala, dentro Bernardeschi e Higuain Diretta 0-0 - ilnapolionline : Serie A/ Juventus-Sampdoria 0-0 (1T): - -