Investito da un' auto sulle strisce | paura per un pedone a Tirano

Tirano, Sondrio,, 26 luglio 2020 - Grande paura nella tarda mattinata di ieri in pieno centro a Tirano per l'investimento di un pedone sulle strisce pedonali , all'altezza di un frequentato bar della ...

Un altro sinistro si è verificato nel pomeriggio a Chiavenna: nello scontro fra un’auto e una motocicletta ha riportato lesioni fortunatamente di lieve entità un 17enne.

Terrore in centro: auto e scooter carambolano contro un dehor. Un ferito in ospedale

Tanta paura e tragedia sfiorata in via Ghibellina, in pieno centro storico fiorentino e in pieno giorno. Poco dopo l'ora di pranzo, una macchina è andata a schiantarsi contro un dehor e abbattuto alcu ...

