Il silenzio di Venezia dopo il lockdown: strade deserte e negozi chiusi. “Città in ginocchio. Emersa fragilità di un’economia solo turistica” (Di domenica 26 luglio 2020) Alle sette di un giovedì sera di piena estate in piazza San Marco sono rimasti solo i piccioni. I pochi turisti presenti siedono nei tavolini vuoti dei bar della piazza sorseggiando uno spritz. “Non avevo mai visto Venezia così – spiega Jacob, un ragazzo ungherese che è arrivato qui in auto insieme alla compagna – ma è più bella e rilassante senza tutta quella gente”. È questa la Venezia trasformata dal lockdown e dalla pandemia. Niente ressa nelle calli intorno a Rialto, negozi chiusi e hotel mezzi vuoti. “L’emergenza sanitaria ha evidenziato un problema storico della città: quello della monocoltura turistica” spiega l’artigiano Piero Dri, che anni fa ha scelto di aprire la sua bottega nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

MESTRE «Non è stato un rapporto sessuale consenziente quello avvenuto tra mio fratello e il settantacinquenne mestrino che poi ci ha denunciato: quella sera, infatti, mio fratello era stato indotto a ...

“Prossima fermata Piacenza!” E’ bastata questa battuta per scatenare la reazione violenta e la manganellate di due carabinieri. E’ accaduto a Venezia, nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Il giovane ...

