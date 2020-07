Il Milan sogna in grande: Ibrahimovic e Donnarumma verso il rinnovo (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo il lockdown il Milan è tornato a macinare risultati come non faceva da tanto tempo e gran parte del merito va dato anche a Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Leggi su tuttonapoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina esalta Hakan Calhanoglu, autore della punizione che aveva portato momentaneamente in vantaggio il Milan sull’Atalanta. Il ...

Toh, questo Milan sembra l’Atalanta. Dall’incubo del 5-0 dell’andata al sogno di oggi

C’è sempre un momento che segna le belle storie e trasforma i sogni in sostanza. Ecco, non sempre quel momento è un momento felice. Perché se l’Atalanta oggi europea di Gasperini nacque da una sfilza ...

