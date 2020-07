Hellas Verona, Juric: “Sconfitta difficile da spiegare. Abbiamo giocato meglio” (Di domenica 26 luglio 2020) L’allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Lazio, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Juriccaption id="attachment 883737" align="alignnone" width="300" Juric (Getty Images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Mi viene difficile spiegare questa partita perchè Abbiamo giocato nettamente meglio della Lazio. Abbiamo preso cinque gol strani e dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grande prestazione nonostante le assenze e le difficoltà. Gli episodi sono stati devastanti per noi. Futuro? Dopo quest'anno ripartiamo da zero perchè restiamo con cinque-sei ... Leggi su itasportpress

