Coronavirus, focolaio in Baviera: 500 braccianti di una grande azienda agricola in quarantena (Di domenica 26 luglio 2020) Altro grande focolaio di Coronavirus scoperto in Baviera, nel sud della Germania, dopo quelli delle scorse settimane in alcuni mattatoi. In una grande azienda agricola di Mamming, sono stati scoperti almeno 170 braccianti positivi al Covid-19 e tutti i 500 operai che vi lavorano sono stati costretti alla quarantena. Lo scrive il sito di Deutsche Welle. “Per prevenire un contagio ulteriore e proteggere la popolazione, purtroppo dobbiamo prendere questa misura”, ha dichiarato un dirigente sanitario locale, Werner Bumeder, che ha aggiunto che tutti i lavoratori sono stati sottoposti al tampone e invitato alla calma la popolazione della cittadina bavarese, assicurando che il focolaio interessa un ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, si teme focolaio a Rovereto: 200 tamponi alla Brt - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Basilicata sono 36 i migranti positivi #ANSA - fanpage : #coronavirus Si allarga il focolaio, sono in mille in quarantena - CiaoKarol : Coronavirus in Italia, cosa è successo nelle ultime 24 ore. Focolai in più regioni. Ecco la mappa delle zone a risc… - rep_firenze : Toscana coronavirus: focolaio a Borgo San Lorenzo, 7 dei 15 nuovi casi sono in Mugello [aggiornamento delle 16:57] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus Pesaro Urbino, focolaio a Montecopiolo dopo la festa il Resto del Carlino “In Germania c’è già la seconda ondata di Covid-19” l’allarme del governatore della Sassonia

"In Germania già da tempo è arrivata la seconda ondata di contagi da coronavirus", a lanciare l'allarme è Michael Kretschmer, governatore della Sassonia, alla luce della nuova impennata di casi regist ...

Coronavirus nel mondo: primo caso sospetto in Corea del Nord. Oms: "1 milione di casi a settimana"

In tutto il mondo, la pandemia, che ha ucciso quasi 644mila persone, sta battendo nuovi record: dal 1° luglio sono stati ufficialmente segnalati più di cinque milioni di nuovi casi, il che equivale a ...

"In Germania già da tempo è arrivata la seconda ondata di contagi da coronavirus", a lanciare l'allarme è Michael Kretschmer, governatore della Sassonia, alla luce della nuova impennata di casi regist ...In tutto il mondo, la pandemia, che ha ucciso quasi 644mila persone, sta battendo nuovi record: dal 1° luglio sono stati ufficialmente segnalati più di cinque milioni di nuovi casi, il che equivale a ...