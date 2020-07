Coronavirus, Crisanti e la seconda ondata: “Già alla fine di agosto” (Di domenica 26 luglio 2020) Sono parole allarmanti, quelle rilasciate al Messaggero da Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. Secondo Crisanti la tanto temuta seconda ondata sarebbe più vicina di quanto possiamo immaginare: “Guardando i numeri dei Paesi vicini a noi, viene da pensare che avremo problemi con il Coronavirus non a ottobre/novembre, come si era ipotizzato, ma … L'articolo Coronavirus, Crisanti e la seconda ondata: “Già alla fine di agosto” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, ha affermato in un’intervista rilasciata al Messaggero: «Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi viene da pensare che avremo problemi con il ...«Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto». Il professor Andrea Cri ...