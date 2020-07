Chi è Ratko Mladic, il “macellaio” di Bosnia (Di domenica 26 luglio 2020) Ratko Mladić, definito dalla giustizia internazionale un criminale di guerra, è stato condannato all'ergastolo per il contributo e la partecipazione a quattro iniziative criminali. Fu il responsabile del massacro di Srebrenica Chi è Ratko Mladic, il “macellaio” di Bosnia InsideOver. Leggi su it.insideover

Il 31 maggio 2011, Mladic, dopo l'arresto a Lazarevo, è stato estradato a L'Aia, dove è stato processato nel centro di detenzione riservato agli incriminati per reati gravissimi contro l'umanità.