Calciomercato Genoa – Derby con la Samp per un difensore di proprietà del Sassuolo (Di domenica 26 luglio 2020) Calciomercato Genoa – Anche se il Grifone è nel pieno della lotta per non retrocedere, alcune trattative di mercato che riguardano il club rossoblu iniziano a prendere corpo. In particolare l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce di un Derby con la Samp per provare a portare nel capoluogo ligure Riccardo Marchizza. Il difensore, di proprietà del Sassuolo, sta ben figurando in Serie B con la maglia dello Spezia, squadra che partirà nelle prime posizioni della griglia playoff per la promozione. Calciomercato Genoa – Derby con la Samp per un difensore di proprietà del Sassuolo Marchizza ha impressionato gli osservatori di ... Leggi su giornal

