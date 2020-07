Cagliari-Udinese 0-1, Zenga: “Abbiamo approcciato la gara nel modo sbagliato” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Cagliari, nella gara odierna contro l’Udinese, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, è incappato nella sua seconda sconfitta consecutiva. Il tecnico rossoblu, Walter Zenga, al termine della partita, ha fornito la propria analisi della prestazione: “Se avessimo approcciato la partita dall’inizio come nel secondo tempo si sarebbe visto un altro Cagliari. Abbiamo sbagliato qualcosa nella distribuzione del gioco, poi ci si siamo sistemati e abbiamo fatto meglio”. Zenga, poi, ha spiegato i cambi effettuati nel corso della ripresa: “Ho tolto Ladinetti perché volevamo essere più offensivi, l’ho cambiato non per la sua prestazione che è stata buona, invece nel centrocampo a due abbiamo pensato ... Leggi su sportface

