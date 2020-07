Bologna-Lecce 3-2, Barrow decide in pieno recupero (Di domenica 26 luglio 2020) Bologna, 26 luglio 2020 " È Musa Barrow l'uomo del momento in casa Bologna. Al Dall'Ara partenza show degli uomini di Mihajlovic che nei primi cinque minuti trovano due gol, prima con Palacio e poi ... Leggi su quotidiano

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Lecce 2-2, rete di Falco F. (LEC) - sportface2016 : #BolognaLecce: le dichiarazioni di #Mihajlovic, nel post-partita - MarisciaFox : RT @antoruotolo: Il #ManchesterUnited va in Champions conquistando il record di rigori a favore in una stagione di Premier League. Il #Lecc… - Tele_Nicosia : Lecce va ko a Bologna e ha un piede in Serie B -