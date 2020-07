Benoit Cauet: “Osimhen? Che colpo del Napoli” (Di domenica 26 luglio 2020) Benoit Cauet parla di Osimhen Benoit Cauet, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal. Tema del suo intervento, l’arrivo di … L'articolo Benoit Cauet: “Osimhen? Che colpo del Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MimmoAdinolfi : su sky c'è Benoit Cauet non dimenticherò mai il suo esordio da opinionista in un prepartita quando sfoggiò per quas… - EuropaCalcio : Benoit #Cauet: '#Osimhen è veramente forte. #Napoli ideale per #Gabriel. #Inter, devi prendere #Kante' -… -