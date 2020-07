Belen Rodriguez, avete visto la story? Balla nuda allo specchio (Di domenica 26 luglio 2020) Per i fan della modella e showgirl, Belen Rodriguez, non ci sono segreti: oltre ai post, ci sono anche le story a rivelare i suoi momenti di relax (Instagram screenshot)Non si sono dispiaciuti, i fan della meravigliosa Belen Rodriguez, quando sulla loro bacheca Instagram, è apparso il suo ultimo post: una foto su un balcone di un palazzo antico, dove la bellissima argentina si mostra in un costume intero, col suo fisico da perdere la testa. Ma a farla da protagonista assoluta, stavolta, è stata una delle stories di Belen. L’argentina, che poco prima aveva mostrato la splendida tenuta dove sta passando il week end, sale ai piani superiori e si muove come in un passo di danza, mentre si riprende allo ... Leggi su chenews

