Avellino, rissa in via Del Gaudio: i carabinieri denunciano tre ventenni (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato tre ventenni ritenuti responsabili di “rissa”. La zuffa, divampata dopo un alterco scaturito per futili motivi, è avvenuta questa notte nel pieno centro del capoluogo irpino. Grazie all’immediata attività sviluppata dai carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, si è giunti all’identificazione delle due ragazze e del ragazzo che nell’occorso fortunatamente non avrebbero riportato lesioni. Alla luce delle evidenze emerse, per i tre giovani è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo ... Leggi su anteprima24

