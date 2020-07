Afolabi, il primo nigeriano del Napoli, spiega perché Zeman non gli parlava: “Credo che il problema fosse la lingua” (Di domenica 26 luglio 2020) Victor Osimhen sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli, ma non sarà il primo nigeriano ad aver militato nelle fila azzurre. Il primo è stato il difensore Rabiu Afolabi, che ha indossato la maglia azzurra nella stagione 2000/2001. Europa Calcio lo ha intervistato chiedendogli appunto della sua esperienza al Napoli A proposito di Italia. Lei vanta un’annata da giocatore del Napoli nel 2000/2001, ma in azzurro non ebbe molta fortuna. Un po’ di tempo fa disse che Zeman non le parlava mai, perché? “(Ride, ndr) Ma Zeman è stato un ottimo allenatore, ha alle spalle una grande esperienza. Quando arrivai a Napoli non sapevo l’italiano, ma ... Leggi su ilnapolista

