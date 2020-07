45 anni di «Amici miei»: 10 curiosità sull’ultima, grande commedia all’italiana (Di domenica 26 luglio 2020) Un brindisi alla supercazzola, Tognazzi e soci festeggiano 45 anni di zingarate con Amici miei. L’ultima, grande commedia all’italiana ad opera di Mario Monicelli. Presentato in anteprima al Taormina Film Festival – il 26 luglio 1975 – Amici miei è il primo film della serie cinematografica che proseguirà con Amici miei – Atto IIº, sempre con la regia di Monicelli, e con Amici miei – Atto IIIº con la regia di Nanni Loy. Leggi su vanityfair

45 anni di «Amici miei»: 10 curiosità sull'ultima, grande commedia all'italiana

Tognazzi e soci festeggiano 45 anni di zingarate con Amici miei. L’ultima, grande commedia all’italiana ad opera di Mario Monicelli. Presentato in anteprima al Taormina Film Festival – il 26 luglio ...

Enzo Iacchetti a proposito di Ezio Greggio rivela “non siamo mai stati amici”

Enzo Iacchetti che oggi ha 67 anni ha raccontato: “Non ho amici nel mio ambienti di lavoro … Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista e uno il commercialista.” E poi, a ...

