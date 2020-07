Tina Cipollari furiosa: “Nessuna crisi. Vergognatevi” (Di sabato 25 luglio 2020) Nessuna crisi con il suo attuale compagno e nessun ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò: Tina Cipollari è una furia contro il gossip che l’ha investita e si sfoga duramente su Instagram E’ stata al centro dell’attenzione per una indiscrezione che ha fatto il giro dl web. Ma Tina ha chiarito furiosa su i social pubblicando un duro sfogo contro chi mette in giro tali notizie eArticolo completo: Tina Cipollari furiosa: “Nessuna crisi. Vergognatevi” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Tina Cipollari fuori di sé dalla rabbia e a proposito di un ritorno con il marito dice “cambia mestiere!” -… - Virgola1973 : RT @AmehLeameh: GENTILMENTE APRITE UNA PETIZIONE! AMORUSO DEVE ESSERE IL NUOVO OPINIONISTA DI CANALE 5 CON TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI… - zazoomblog : Tina Cipollari furiosa per le voci su Kiko Nalli: “Buffoni pagliacci” - #Cipollari #furiosa #Nalli: #“Buffoni - MondoTV241 : Tina Cipollari furiosa su Instagram, 'Queste fake news illudono e destabilizzano' #uominiedonne #tinacipollari - generacomplotti : RT @blogtivvu: Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli...' ??? ????? Il suo durissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Tina Cipollari opinionista del programma tv in onda su canale 5, attualmente in pausa estiva, “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi sta vivendo giorni non proprio facili a proposito delle voci ...Nelle scorse ore, Tina Cipollari, sul proprio account Instagram, ha smentito categoricamente le voci di crisi con Vincenzo Ferrara per un ipotetico (e mai confermato) ritorno di fiamma con Kikò Nalli, ...