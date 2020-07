Terra dei fuochi, scoperta discarica abusiva: scatta la denuncia (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScisciano (Na) – Proseguono i controlli del comando provinciale dei carabinieri di Napoli nell’Area Nord della città sul versante della lotta legata al fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. A Scisciano, i militari della stazione di San Vitaliano e della stazione carabinieri forestali di Marigliano hanno trovato una vera e propria discarica situata all’interno di un’area di proprietà di una ditta specializzata nel campo dell’edilizia in via Camaldoli. Il titolare della società, un 68enne del posto, ha adibito un terreno a raccolta di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in scarti ferrosi e elettrodomestici che nel tempo erano stati accantonati. Il titolare è stato denunciato per deposito, gestione e smaltimento illecito di rifiuti ed immissioni in ... Leggi su anteprima24

