Segna Hysaj e ora il papà dovrà comprare il cane al figlio (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho scommesso con mio padre che se Segna Hysaj mi compra il cane”. È il post-partita di un deludente Napoli-Atalanta 1-2 risalente al 22 aprile 2019. Un giovane tifoso azzurro, intervistato da Carlo Alvino in diretta per Tv Luna all’esterno dello stadio San Paolo, svela di questa scommessa fatta con il papà. Ebbene, a distanza di 15 mesi, la profezia si è avverata, con il calciatore albanese che è andato in gol nella sfida interna contro il Sassuolo. “Vabbè, secondo me tuo padre non te lo vuole comprare (il cane), perciò ti ha detto questo”, gli aveva fatto presente il giornalista. Chissà se invece il genitore manterrà la promessa. Il padre promette al ... Leggi su anteprima24

Un altro gol che possiamo attribuire a Hysaj è però anche quello messo a segno il 21 ottobre del 2012 quando realizzò un gol alla Fiorentina con la maglia della Primavera dell'Empoli. L'ultima ...

Live Napoli-Sassuolo 1-0: Hysaj trova il gol, Insigne spreca

La sfida tra Napoli e Sassuolo chiude il programma del sabato della 36esima giornata di serie A. I ragazzi di Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico ...

