Seasteading: il futuro è vivere come un baccello nel mare (Di sabato 25 luglio 2020) La desalinizzazione delle acque, il giardino di coralli artificiali, l’alimentazione a pannelli solari e le colture idroponiche sono dettagli. Significativi, ma dettagli. La vera novità nel progetto che sta prendendo forma nelle acque territoriali panamensi a firma Ocean Builders è la visione del mondo (e del mare) che lo nutre. Essere autosufficienti in mare aperto All’origine c’era un’idea, e un movimento, nato negli anni ’80, sviluppato nei ’90, ora reso tangibile, chiamato Seasteading, dalla fusione di sea, mare, e homesteading, prendere possesso di una proprietà per viverci in maniera autosufficiente. Nel rendering, due SeaPod sottocosta. Finora lo sfruttamento di alcune piattaforme petrolifere o di navi da crociera abbandonate è tutto ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Seasteading futuro Città galleggianti: un sogno o la soluzione ONU alla scarsità di terra? Futuroprossimo