La ConfCommercio ha pubblicato le sue stime economiche sui Saldi estivi appena iniziati. Ma i giudizi del centro studi, lasciano presagire che le famiglie spenderanno molto meno rispetto allo scorso. I Saldi estivi saranno colpiti pesantemente dalla crisi economica post-lockdown. Questa quantomeno, è la previsione elaborata dall'ufficio studi di ConfCommercio. La confederazione per le imprese, … L'articolo Saldi estivi, ConfCommercio: "Famiglie spenderanno 40 per cento in meno" proviene da www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Saldi estivi Ladispoli, al via i saldi estivi: nuovi provvedimenti per favorire la ripresa IlFaroOnline.it Saldi estivi al via a macchia di leopardo. Per la Confcommercio le spese scenderanno del 40%, meno di 60 euro a testa

MILANO - Dopo il lungo anticipo informale di inizio mese, entra nel vivo la stagione dei saldi estivi. Appuntamento solitamente collocato a inizio luglio, quando le città iniziano a svuotarsi ma i con ...

Corsa ai saldi, Sicilia e Calabria in testa: cala del 40% la spesa media di ogni famiglia

Le primissime ad avviare i saldi estivi sono state Sicilia e Calabria, seguite qualche giorno fa dalla Campania e oggi, con un cambio di data in corsa, anticipano il via tre regioni, Friuli Venezia Gi ...

