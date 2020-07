Real Madrid, Kroos: “Situazione Bale è insoddisfacente per tutti, sarà difficile da risolvere” (Di sabato 25 luglio 2020) La rottura tra il Real Madrid e Gareth Bale sembra ormai ad un passo. Il gallese, infatti, nelle ultime gare è stato relegato in panchina e ha mostrato un atteggiamento quantomeno discutibile. Il suo compagno di squadra Toni Kroos, intervistato dal programma ‘Lauschangriff’, non ha nascosto le problematiche sorte tra il club madrileno e l’ex giocatore del Tottenham: “Non c’è modo di evitare che la situazione sia insoddisfacente per tutti. Certamente non l’hanno acquistato per giocare così poco”. Il centrocampista tedesco ha provato ad ipotizzare le motivazioni alla base dello strappo: “Penso che sarebbe voluto partire l’estate scorsa e che il club gli ha detto ‘sì’ inizialmente e poi ha ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid 92 titoli ?? Barcellona 91 titoli ?? Il sorpasso è compiuto ?? - DiVsio : RT @Vatenerazzurro1: Gol segnati su rigore in questa stagione: Ronaldo: 13 Real Madrid: 12 Chelsea: 11 Manchester City: 10 Bayern München:… - sportface2016 : #Liga | #RealMadrid, Toni #Kroos dice la sua sullo strappo tra Gareth #Bale e il club madrileno -