Puglia, in pochi minuti il cielo cambia colore, improvvisa tromba d’aria in spiaggia, panico tra bagnanti e fuggi fuggi generale (Di sabato 25 luglio 2020) Attimi di terrore intorno alle 19 sulle spiagge di Marina di Lesina. All’improvviso il cielo ha cambiato colore e si è scatenata una violentissima tromba d’aria che a terrorizzato i bagnanti. Si sono viste scene di panico e un fuggi fuggi generale. In pochi attimi i bagnanti hanno lasciato tutto in spiaggia per cercare un riparo. A Lido Ponente i testimoni hanno raccontato che in pochi attimi è volato tutto. Ombrelloni e sedie a sdraio volate, strutture divelte. Subito dopo il passaggio sulle spiagge della Marina di Lesina, la perturbazione si è spostata nella parte interna del ... Leggi su baritalianews

massimo991 : RT @hele_fr: Spariscono altri migranti dal centro dove c'è pure un positivo al #Covid. Sono tutti di origine tunisina e sono sbarcati a Lam… - xblunotte : RT @hele_fr: Spariscono altri migranti dal centro dove c'è pure un positivo al #Covid. Sono tutti di origine tunisina e sono sbarcati a Lam… - Toniapatty : RT @hele_fr: Migranti, 30 tunisini fuggono dal Cara di #Brindisi: nove trovati. Erano sbarcati pochi giorni fa ed erano in quarantena #Covi… - gselvaggia : RT @hele_fr: Migranti, 30 tunisini fuggono dal Cara di #Brindisi: nove trovati. Erano sbarcati pochi giorni fa ed erano in quarantena #Covi… - hele_fr : Spariscono altri migranti dal centro dove c'è pure un positivo al #Covid. Sono tutti di origine tunisina e sono sba… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia pochi L’epidemiologo Lopalco candidato in Puglia? «Vedo pochi Moro, non c’è niente di male a mettersi in gioco» Corriere della Sera Spariscono altri migranti dal centro dove c'è pure un positivo al Covid

Sono riusciti a fuggire di notte, al buio, attenti a non farsi vedere dagli agenti di polizia e dall'esercito che sorvegliano ventiquattr'ore su ventiquattro la zona. Si tratta di diciannove immigrati ...

Coronavirus Puglia - Crescono i focolai e risalgono i contagi: 13 casi in 24 ore

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Puglia. Oggi secondo il bollettino diffuso dalla ... Sulla stagionalità dei virus respiratori esistono pochi dubbi. Il raffreddore, del resto, si chiama ...

Sono riusciti a fuggire di notte, al buio, attenti a non farsi vedere dagli agenti di polizia e dall'esercito che sorvegliano ventiquattr'ore su ventiquattro la zona. Si tratta di diciannove immigrati ...Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Puglia. Oggi secondo il bollettino diffuso dalla ... Sulla stagionalità dei virus respiratori esistono pochi dubbi. Il raffreddore, del resto, si chiama ...