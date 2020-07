Napoli-Sassuolo, Gattuso una furia con i suoi: “Io divento pazzo, pazzo divento” (Di sabato 25 luglio 2020) “Io divento pazzo, pazzo divento. Io divento pazzo”. Negli ultimi minuti di Napoli-Sassuolo, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Gennaro Gattuso è una furia. I partenopei soffrono e vengono salvati dal Var che annulla addirittura quattro gol per fuorigioco a Berardi e compagni, l’allenatore calabrese non è rimasto soddisfatto della fase di non possesso dei suoi e ha mostrato tutto il suo disappunto nel secondo tempo. Leggi su sportface

