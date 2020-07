Loredana Lecciso cuore di mamma: il gesto per la figlia Jasmine Carrisi (Di sabato 25 luglio 2020) Biondissima e bella come mamma Loredana Lecciso e talentuosa e appassionata di musica come papà Al Bano, Jasmine Carrisi ha di recente esordito nella musica di recente. Diciannove anni compiuti da poco, ha infatti pubblicato nelle ultime settimane il suo primo singolo, Ego. Si tratta di un brano con un testo rap dunque molto lontano dal genere del suo famoso padre di cui Jasmine sembra voler seguire le orme, ma ovviamente il Leone di Cellino San Marco ha deciso di appoggiare la scelta della figlia, che è la primogenita nata dall’amore con la showgirl pugliese. In una recente intervista al periodico Mio, il cantante ha confessato di essere rimasto molto sorpreso da Jasmine, che gli ha mostrato una bravura e una determinazione che non ... Leggi su caffeinamagazine

