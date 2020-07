La povertà non è una colpa (Di sabato 25 luglio 2020) Tra gli sport di moda in questa estate post lockdown, vomitare odio sul Reddito di cittadinanza, come se contrastare la povertà fosse una colpa, non ha rivali. Questo atteggiamento è la spia lampeggiante che il nostro Paese, come un aereo in avaria, precipita a capofitto nella decadenza. Descrivere i percettori del Reddito come giovinastri che passano le giornate sul divano o in sala giochi, non è solo ignobile: significa violentare la verità. E ancor più significa aver dimenticato la solidarietà come una delle nostre conquiste civili. Avevamo cinque milioni di italiani sotto la soglia della povertà assoluta. Oggi oltre tre milioni (1,71 milioni di nuclei famigliari) sono sostenuti dal Reddito, grazie al quale, tra l’altro, sono state molto alleviate le sofferenze sociali del lockdown. A suo tempo, pur criticandone ... Leggi su lanotiziagiornale

