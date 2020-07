Il compagno di Casalino segnalato all'antiriciclaggio. "Dipendente dal trading online" (Di sabato 25 luglio 2020) Il lockdown, il trading online, la segnalazione all'antiriciclaggio: tre elementi determinanti per far riaccendere i riflettori sul portavoce della presidenza del Consiglio Rocco Casalino. Protagonista della vicenda è il suo compagno, il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila. Il quotidiano La Verità ha rivelato che Alvarez è stato 'segnalato' all'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia dall'istituto presso cui ha aperto il conto corrente, dopo aver registrato una serie di pagamenti sospetti - in quanto 'rilevanti' rispetto al bilancio economico del cliente - verso alcuni siti di trading online. Leggi su tg24.sky

