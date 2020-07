"Harry e Meghan gelosi di William e Kate: frustati perché tagliati fuori dai ruoli più prestigiosi" (Di sabato 25 luglio 2020) Il principe Harry e Meghan Markle si sentivano frustrati perché venivano tagliati fuori dai ruoli ufficiali più prestigiosi, che andavano invariabilmente a William e Kate, ed avevano la sensazione di essere “abbandonati a loro stessi” dalla famiglia reale e dalle “vipere dei cortigiani” di Buckingham Palace: sono alcune delle rivelazioni contenute in una nuova biografia non autorizzata del duca e della duchessa di Sussex che uscirà il mese prossimo.Il libro, dal titolo ‘Finding Freedom’ (‘Alla ricerca della libertà’), è stato scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand e viene serializzato dal quotidiano The Times e dal ... Leggi su huffingtonpost

