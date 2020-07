Gp Andalusia, pole di Quartararo. Vinales e Bagnania prima fila (Di sabato 25 luglio 2020) E' del francese della Yamaha Fabio Quartaro la pole position del Gp di Andalusia, seconda prova del motomondiale in programma domani sul circuito di Jerez. Dopo la vittoria, sempre a Jerez, nel primo appuntamento mondiale di sette giorni fa, Quartararo, il francese della Yamaha Petronas ha fatto la voce grossa anche oggi vincendo con il tempo di 1:37.007.Alle sue spalle la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales di 0.095 e la Ducati Pramac di Francesco Bagnaia a 0.169. In seconda fila ecco un positivo Valentino Rossi, a +0.335, Poi la Ktm di Oliveira, e la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. A completare la top-10 ecco: 7. Miller, 8. Nakagami, 9. Binder e 10. Miller. Quattordicesimo Andrea Dovizioso. In difficoltà pure Rins, 20°con la spalla infortunata, e Alex Marquez, che cade alla curva 5 e chiude il ... Leggi su ilfogliettone

SkySportMotoGP : Jerez: #FP4, qualifiche e la pole LIVE! Diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno #SkyMotori #AndaluciaGP… - SkySportMotoGP : ? Marquez torna ai box dopo pochi giri Le qualifiche LIVE ? - nestquotidiano : Quartararo pole al Gp Andalusia con Rossi 4°, Marquez rinuncia - sportface2016 : #AndalusiaGP | #Moto2, la griglia di partenza: pole position per Marco #Bezzecchi - GiaPettinelli : Motogp: in Andalusia pole a Quartararo, Marquez non ci sarà - Moto - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia pole Moto:Andalusia,pole a Quartararo, ottimo Bagnaia terzo ANSA Nuova Europa Visualizza la copertura completa su Google News Gp Andalusia: Bezzecchi trova la pole in Moto2, Marini quinto

JEREZ - Marco Bezzecchi centra la pole a Jerez al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia di Moto2 e torna a ottenere un gran risultato dopo un 2019 tra mille difficoltà. Dopo i pianti ...

Moto2 | Gp Jerez Qualifiche: Strepitoso Bezzecchi, prima pole in carriera nella categoria intermedia

Moto2 Gp Andalusia Qualifiche – Marco Bezzecchi si aggiudica la pole del Gran Premio di Andalusia, terza tappa del Motomondiale 2020 classe Moto2. Prima pole in carriera per il pilota del team Sky Rac ...

JEREZ - Marco Bezzecchi centra la pole a Jerez al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia di Moto2 e torna a ottenere un gran risultato dopo un 2019 tra mille difficoltà. Dopo i pianti ...Moto2 Gp Andalusia Qualifiche – Marco Bezzecchi si aggiudica la pole del Gran Premio di Andalusia, terza tappa del Motomondiale 2020 classe Moto2. Prima pole in carriera per il pilota del team Sky Rac ...