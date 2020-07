Freedom – Oltre il Confine, la puntata in onda domenica 26 luglio su Rete 4 (Di sabato 25 luglio 2020) Freedom – Oltre il Confine, anticipazioni puntata di domenica 26 luglio su Rete 4, con Roberto Giacobbo. Sappiamo che dal punto di vista televisivo sembra estate già da mesi, ma da venerdì scorso tutta la televisione italiana si ufficialmente spenta per lasciare spazio alle versioni estive dei programmi e a tante repliche. Continua infatti l’appuntamento con le repliche di “Freedom – Oltre il Confine“, il programma di divulgazione di Roberto Giacobbo, con il meglio delle stagioni 2018/2019. L’appuntamento è per domenica 26 luglio 2020 con la quinta puntata. Il programma si propone da sempre di raccontare il ... Leggi su dituttounpop

freedom_4_world : @J_Mercato In difesa prenderei CASTAGNE e Gosens. A cc. Salvo solo RABIOT e Bentancur. Ma comprerei oltre al neo ac… - Carmela_oltre : RT @PeaceMusicLovee: 'Siamo dovunque nel mondo. Siamo fieri. Ci facciamo sentire. E non stiamo andando da nessuna parte' La Palestina esis… - 3DaysofCondor : ma #giacobbo porta il parrucchino ?? #freedom oltre il confine #Rete4 - tiger_lilys : Io: torno a padova dopo due anni e mezzo Freedom, oltre il confine: Padova e l'astronomia Io, che guardo la puntata: - GuidaTVPlus : 19-07-2020 21:31 #Rete4 Freedom oltre il confine - #Viaggi-documentario #Intrattenimento #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : Freedom Oltre Stasera in tv 5 luglio, su Rete 4 Freedom oltre il confine: Roberto Giacobbo racconta l'Italia Corriere dell'Umbria De Filippi e Iene, l’autunno Mediaset punta sul sicuro

Canale 5 a tutto intrattenimento e reality, da Tu sì que vales al Grande Fratello Vip, Italia 1 con la certezza Iene e la new entry Roberto Giacobbo, Rete4 pronta a confermare la vocazione per l’attua ...

"Gf Vip", De Filippi e le Iene: per Mediaset un autunno di grandi "classici"

Canale 5 a tutto intrattenimento e reality, da "Tu si' que vales" al "Grande Fratello Vip", Italia 1 con la certezza "Iene" e la new entry Roberto Giacobbo, Rete4 pronta a confermare la vocazione per ...

Canale 5 a tutto intrattenimento e reality, da Tu sì que vales al Grande Fratello Vip, Italia 1 con la certezza Iene e la new entry Roberto Giacobbo, Rete4 pronta a confermare la vocazione per l’attua ...Canale 5 a tutto intrattenimento e reality, da "Tu si' que vales" al "Grande Fratello Vip", Italia 1 con la certezza "Iene" e la new entry Roberto Giacobbo, Rete4 pronta a confermare la vocazione per ...