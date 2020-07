De Zerbi a Dazn: "Mancata convinzione,. Noi come il Barça? Gattuso è furbo, ha caricato la squadra..." (Di domenica 26 luglio 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Non ho tanto da rimproverare, abbiamo fatto bene nel primo e nel secondo tempo. L'-10 di Hysaj è arrivato da una situazione rivedibile. Leggi su tuttonapoli

100x100Napoli : #Napoli #Sassuolo il commento di #DeZerbi a #Dazn - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sassuolo, De Zerbi a Dazn: ”Noi come il Barca? Tattica di Gattuso.… - tuttonapoli : De Zerbi a Dazn: 'Mancata convinzione, Napoli gioca bene e pressa. Noi come il Barça? Gattuso è furbo...' - Monte_217 : Preparatevi a sentire qualche porcone di De Zerbi entrare nei microfoni di DAZN #NapoliSassuolo - MRC_typing : DAZN: Napoli e Sassuolo che usano armi simili per attaccare, e gli allenatori hanno anche un look simile De Zerbi:… -