Coronavirus: Udinese rimborsa abbonati con voucher (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - UDINE, 25 LUG - L'Udinese Calcio rimborserà ai tifosi la quota dell'abbonamento non usufruita per la stagione 2019/2020 per l'emergenza Coronavirus. Il rimborso - informa la società friulana ...

Coronavirus: Udinese rimborsa abbonati con voucher

(ANSA) - UDINE, 25 LUG - L'Udinese Calcio rimborserà ai tifosi la quota dell'abbonamento non usufruita per la stagione 2019/2020 per l'emergenza Coronavirus. Il rimborso - informa la società friulana ...

(ANSA) - UDINE, 25 LUG - L'Udinese Calcio rimborserà ai tifosi la quota dell'abbonamento non usufruita per la stagione 2019/2020 per l'emergenza Coronavirus. Il rimborso - informa la società friulana ...