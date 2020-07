Coronavirus, i dati del 25 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 275, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 245.864. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 141 unità, quindi al momento risultano positive 12.442 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, con un decremento di 5 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 731, ovvero 18 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 11.670, con un incremento di 128 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.102. Da ieri si registrano anche 128 nuove guarigioni, ... Leggi su romadailynews

E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità ... ma al momento non vi sono dati definitivi. In questo studio ...

A Monza e Brianza 5.861 positivi e 900 decessi. Sono i dati ufficiali di Regione Lombardia dei contagi per Covid-19 da un paio di giorni disponibili sul sito istituzionale. A Monza e Brianza 5.861 pos ...

