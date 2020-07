Conti correnti: 6 milioni di italiani ignorano i costi (Di sabato 25 luglio 2020) Conti correnti: quasi 6 milioni di italiani ne ignorano i costi secondo un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat Secondo un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat* i titolari di Conti correnti che, a luglio 2020, hanno ammesso di non conoscerne i costi sono 5.900.000, vale a dire quasi il 15% dei possessori. In… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

GDF : #GDF #Firenze: #frodefiscale all’iva per 8 milioni nel settore #carburanti. Scoperte #fatturefalse per 75 milioni… - TreStelle1 : @mauriziofabi99 E' pubblicato su un giornale, oltre 20 conti correnti, un carabiniere che guadagna non più di 1.300 euro al mese! - Davide__life : RT @Marco_dreams: Sarei curioso di sapere se quello delle 11 auto e 16 moto aveva un commercialista per la dichiarazione dei redditi o no,… - francesco031066 : @VitoCavarretta @michele_geraci Poi arrivò Maastricht 92... E prelievo sui conti correnti. Amato. Abbiamo resistito… - Astrogigi1 : RT @Marco_dreams: Sarei curioso di sapere se quello delle 11 auto e 16 moto aveva un commercialista per la dichiarazione dei redditi o no,… -