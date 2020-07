Conferenza stampa Fonseca: «Dzeko? Non è scontento» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa di Edin Dzeko smentendo le notizie che vedevano il bosniaco scontento Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa di Edin Dzeko, smentendo le notizie che davano l’attaccante bosniaco scontento. Queste le parole dell’allenatore della Roma. «Se penso alla cessione di Dzeko? No, non penso al mercato ma solo alla Fiorentina. Edin sta bene, non è scontento. E’ molto motivato. E’ importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : #LazioCagliari ?? La conferenza stampa di mister #Inzaghi: 'Vogliamo migliorare la nostra classifica' ??… - OfficialASRoma : La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaFiorentina - DiMarzio : #JuveSamp, le parole di #Sarri in conferenza stampa - CalcioPillole : #SerieA L’allenatore del #Bologna #Mihajlovic in conferenza stampa: 'Spero che il campionato finisca presto, senza… - lpasquarelli96 : RT @DiMarzio: #Mihajlovic sul campionato a porte chiuse -