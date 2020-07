Compra una Ferrari, esce dal concessionario e l’auto prende fuoco: distrutta dalle fiamme (Di sabato 25 luglio 2020) Non ha fatto quasi in tempo ad uscire dal concessionario con la sua nuova Ferrari che l’auto era già distrutta. È quanto accaduto venerdì a Curno, in provincia di Bergamo, come riferisce il quotidiano locale “Bergamo Prima“: lo sfortunato acquirente aveva appena coronato in un concessionario della zona il sogno di diventare proprietario di una Ferrari, modello Modena per la precisione. Si trattava di un’auto usata, ma certo non immaginava quello che sarebbe successo di lì a poco. Percorsi pochi chilometri dall’uscita del rivenditore infatti, ha iniziato a vedere del fumo uscire dal cofano dell’auto e a sentire un forte odore di bruciato. Ha fatto appena in tempo ad accostare e mettersi in salvo prima che la vettura venisse ... Leggi su ilfattoquotidiano

