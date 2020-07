Cesate, un incendio dopo il Covid. Ma l'asilo resiste a tutto (Di sabato 25 luglio 2020) Cesate, MIlano,, 25 luglio 2020 - " Aiutiamo "Crescere insieme" a ripartire" : così i promotori della raccolta fondi lanciata per salvare l'asilo di via Po a Cesate, dopo l'incendio che la scorsa ... Leggi su ilgiorno

Cesate (MIlano), 25 luglio 2020 - "Aiutiamo “Crescere insieme“ a ripartire": così i promotori della raccolta fondi lanciata per salvare l’asilo di via Po a Cesate, dopo l’incendio che la scorsa domeni ...Pauroso incendio nel primo pomeriggio di oggi in un asilo privato di Cesate. La struttura si trova in via Po ed era chiusa quando nei locali cucina si è sviluppato un incendio che dalle prime notizie ...