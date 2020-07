Angelo Di Livio, dalla nascita del soprannome ai vestiti di Moggi fino alla vendetta sulla Juve (Di domenica 26 luglio 2020) Angelo Di Livio compie 54 anni. Importanti esperienze per lui specie con le maglie di Padova, Juventus e Fiorentina, è soprannominato “soldatino” per la sua particolare andatura nella corsa e il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovanili alla Roma, esordisce coi ‘grandi’ alla Reggiana, nel 1985. Significative le avventure con le maglie di Nocerina e Perugia, ma è con il Padova in Serie B che esplode definitivamente. Quattro stagioni, 138 presenze e 13 reti per lui, che gli valgono la Serie A ed una big. E’ Trapattoni a volerlo fortemente, esordisce così in massima serie con la Juventus. Dal 1993 al 1999 saranno quasi 200 presenze, 3 reti e tanti trofei, come la Champions League del 1996 o i tre scudetti con Lippi. A cavallo del ... Leggi su calcioweb.eu

