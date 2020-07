Virus, l’Europa teme la seconda ondata La Francia consiglia: «Evitate la Catalogna» L’età media dei contagiati scende a 40 anni (Di sabato 25 luglio 2020) In Francia oltre mille nuovi casi, stop agli arrivi da 16 Paesi, ma si teme il fronte vacanziero «interno». Anche la Germania valuta nuove misure. L’Organizzazione mondiale della sanità «preoccupata». Nel continente tre milioni di casi e un bilancio di 206 mila vittime Leggi su corriere

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - Virus1979C : RT @Mov5Stelle: Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronavirus, ab… - SilvanaDenicolo : RT @Mov5Stelle: Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronavirus, ab… - francesco6684 : RT @Mov5Stelle: Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronavirus, ab… - AlfonsoConte11 : RT @Mov5Stelle: Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronavirus, ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus l’Europa Coronavirus, Europa ha ignorato l'’Italia a febbraio. L'inchiesta del Guardian Corriere della Sera