Una spada su Santa Sofia (Di venerdì 24 luglio 2020) È il giorno della Resurrezione. Esultano gli ultranazionalisti e i massimi esponenti dell’Islam politico turco per la riapertura al culto islamico di Santa Sofia (Ayasofya, per i turchi), l’antica basilica greco-ortodossa diventata prima moschea con la Conquista di Costantinopoli nel 1453 e poi museo, nel 1934, con Atatürk.Dopo 86 anni il simbolo di quella che fu Costantinopoli e meraviglia dell’arte bizantina, ridiventa moschea.Alla presenza del capo dello Stato sono stati distesi tendaggi a copertura dei dipinti, delle raffigurazioni e dei preziosi mosaici. Il pregiato pavimento in marmo è stato coperto da un tappeto, scelto direttamente dal presidente. Un tappeto di colore verde testa d’anatra con motivi ottomani del 17° secolo.Alle 13.10 ora locale del 24 luglio, il presidente turco, inginocchiato ... Leggi su huffingtonpost

È il giorno della Resurrezione. Esultano gli ultranazionalisti e i massimi esponenti dell’Islam politico turco per la riapertura al culto islamico di Santa Sofia (Ayasofya, per i turchi), l’antica bas ...

Un commissario di alto profilo per il Piano Marshall del dopo-Covid

Oggi si pone un problema analogo e si offre un’analoga occasione. Non possiamo sbagliare anche perché l’ingente mole del debito pubblico in rapporto al Pil è una spada di Damocle sospesa sull’Italia: ...

