Prophets Of The Apocalypse di nuovo in pista (Di venerdì 24 luglio 2020) Prophets Of The Apocalypse il progetto del polistrumentista americano Pete Serro, soltanto sei mesi dopo il release dell’album “Threshold Of War”, lanciano un nuovo singolo. Il 22 giugno 2020 Prophets Of The Apocalypse ha lanciato il primo singolo del nuovo lavoro. Blackened Fury questo il titolo del brano che ha lanciato un’altra “storia di un’antica guerra” come è stato definito dall’autore. La canzone è mediamente lunga, sono 7 minuti e fa seguito al loro intero album “Threshold Of War”, pubblicato alla fine di dicembre 2019 da Sliptrick Records e Dead Pulse. Governato da un assalto paralizzante di caos di tamburi, Prophets Of The Apocalypse, fa una sorta di cronaca ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

cma_eupaintings : Sketch for 'The Four Prophets of Israel' (for Il Gesù, Rome), Giovanni Battista Gaulli, c. 1675-1677… -

Ultime Notizie dalla rete : Prophets The The Blind Prophet, l’apostolo che volle liberarci dal male – Recensione Spaziogames.it