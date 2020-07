Omicidio Cerciello, la fiaccolata in via Pietro Cossa per ricordare il vicebrigadiere ucciso un anno fa – Il video (Di sabato 25 luglio 2020) Via Pietro Cossa, un anno dopo. Una fiaccolata, una commemorazione soprattutto un momento di preghiera nella serata di oggi, 24 luglio, a Roma ha ricordato Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei Carabinieri ucciso con undici coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 mentre era in servizio con il suo collega Andrea Varriale. Per il suo Omicidio sono sotto processo a Roma due ragazzi americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjiorth. Presenti la vedova, Maria Rosaria Esilio, sposata poco tempo prima della morte, il fratello e la mamma del vice brigadiere, insieme al collega Varriale, familiari, amici e parenti. video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev In copertina ANSA/Angelo Carconi Un momento della ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @Open_gol: Era la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 - Open_gol : Era la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 - Euro_comunica : Omicidio Cerciello: fiaccolata a Roma per Mario, vittima di violenza gratuita #Carabinieri #CERCIELLO #sicurezza… - Affaritaliani : Familiari, amici e parenti ricordano Mario Cerciello a un anno dall'omicidio, il videoracconto - isola_mar : RT @RepubblicaTv: 10 minuti, la videoinchiesta. La notte degli inganni - L'omicidio di Mario Cerciello Rega: Le immagini, le voci originali… -