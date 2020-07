Morto Francesco Scervino, padre del noto stilista: choc anafilattico dopo l’attacco di alcune vespe (Di venerdì 24 luglio 2020) È Morto Francesco Scervino, padre di Toni che insieme a Ermanno Daelli ha fondato uno dei brand di moda più conosciuti nel mondo, Ermanno Scervino. Stando a quanto riportato da La Nazione, l’uomo era nel suo agriturismo a Piombino, vicino a Livorno, quando è stato attaccato da un gruppo di vespe. È stato subito soccorso dai presenti ma a niente è servito: lo choc anafilattico gli è stato fatate perché il suo cuore non ha retto, nonostante la tempestiva somministrazione di cortisone. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in collina sopra il golfo di Baratti, Francesco era già Morto. L’uomo si era ritirato a vivere in campagna dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

